FAKTA SEPUTAR CASINO DAN PERJUDIAN SITUS QQ TERPERCAYA

Judi merupakan permainan yang semakin banyak disukai oleh para pecinta judi di Indonesia. Hal ini dikarenakan permainan judi yang selalu update. Setiap tahunnya permainan judi akan selalu update atau akan ada 1 permainan baru. Judi sudah ada sejak jaman dulu, bahkan saat ini sudah diadakan turnamentnya, seperti turnament poker. Maka dari itu, dibeberapa negara saat ini, hal seputar judi dilegalkan. Perlu Anda ketahui, permainan judi ini memiliki fakta-fakta unik yang sama sekali belum Anda ketahui, fakta ini sudah ada sejak dulu. Berikut ini mari kita simak ulasannya.

Mesin slot tidak dibuat untuk kasino

Pada 1895 lalu, seorang mekanik yang diketahui sebagai penemu mesin slot Charles Fey tidak membuat permainan tersebut untuk kasino. Bahkan bukan untuk judi. Dulunya permainan ini diberikan untuk bengkel dimana tujuannya dimainkan oleh mereka yang menunggu mobilnya diperbaiki. Namun akhirnya perusahaan kasino membeli mesin ini.

Roulette di Amerika lebih sulit dari pada Eropa

Untuk pemain judi mungkin bertanya-tanya mengapa para pemain judi di Amerika lebih sulit untuk menang di judi Roulette dari pada di Eropa. Penasaran mengapa? Ini rupanya karena ada tambahan angka 00 dan bukannya 0 pada wheel.

Kasino paling kecil ada di bagasi belakang taksi

Tahu tidak bahwa arena dan perusahaan kasino paling kecil ada di bagian belakang atau bagasi taksi? Kasino paling kecil ini dibuat oleh sebuah perusahaan di bagian kursi belakang serta bagasi sebuah taksi dari London. Awalnya kasino paling kecil ini hanya digunakan sebagai media promosi saja. Sebelum akhirnya banyak pemain yang menggunakan.

Kasino illegal di Jepang

Jepang memang terlihat sebagai negara bebas. Namun rupanya kasino dianggap illegal dan melanggar hukum di Jepang. Meskipun sama dengan di beberapa negara lain, ada banyak sekali cara yang digunakan untuk mengakali kasino di negara tersebut. Hingga saat ini pun kasino masih jadi permainan judi paling dikenal di negara Jepang.

Anda bisa memblokir diri sendiri dari kasino

Satu hal yang menarik, Anda rupanya bisa memblokir diri sendiri dari kasino. Hal ini sudah diberlakukan bertahun-tahun di berbagai kasino di seluruh dunia. Di Ohio salah satunya, seorang pemain judi bisa memblokir diri sendiri entah itu untuk satu tahun, lima tahun atau pun hingga seumur hidup. Ketika sudah memutuskan untuk memblokir diri sendiri ini mereka akan masuk penjara bila melanggar!

Keuntungan ( Omzet ) casino

Pada tahun 2010, bisnis casino di Las Vegas saja diketahui meraup keuntungan atau omzet sebesar US$ 150 Milyar. Dengan begitu teruslah mengingat fakta ini dengan sungguh-sungguh. Pada saat Anda sudah memperoleh kemenangan yang sangat banyak di dalam casino, maka ingatlah fakta tersebut dan segeralah berhenti dalam bermain. Alasannya karena pada saat kemenangan Anda sudah mulai menipis, sepintar apapun Anda bermain sudah pasti bandar yang akan menang.

Fakta tentang Perjudian Online

Popularitas perjudian Online meningkat pesat di tahun 2015 terutama di benua Eropa dan Asia. Diperkirakan pendapatan Kasino Online meningkat tajam dari yang semula berkisar hanya US$ 6 miliar kini menjadi US$ 10 miliar dalam 12 ke depan. Pendapatan Kasino Online pernah mengejutkan dunia pada tahun 2005 dengan nilai mencapai US$ 20 miliar. Rekor kemenangan Kasino Online terbesar terjadi pada tanggal 18 Juli 2008 oleh pemain yang bernama Jim L. Ia menorehkan kemenangan menakjubkan senilai US$ 1.683.524 setelah berhasil mendapatkan jackpot dari permainan Major Millions Slot di Kasino Online.

Pembatasan taruhan di Amerika Serikat

Menurut survey pada tahun 2014 lalu, sekitar 2/3 dari populasi orang dewasa di negara AS sering bermain judi di beberapa kasino. Para penjudi yang berpenghasilan gaji dibawah US$ 10.000 sering bermain judi Lotre dibandingkan dengan para penjudi yang berpenghasilan gaji diatas US$ 50.000. Apakah itu yang dinamakan sebagai taruhan yang aman? Tidak, semua perjudian atau taruhan pasti memiliki unsur resiko didalamnya. Anda dapat meminimalisir resiko tersebut dengan cara:

– Membatasi jumlah taruhan uang anda

– Membatasi jumlah waktu untuk berjudi

– Tetap terus berbaur dengan kehidupan sosial anda

– Tidak menghabiskan uang hasil kemenangan